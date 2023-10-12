緯穎在馬來西亞的新廠不僅回應東南亞地區對雲端服務日益增長需求，更是緯穎在全球製造策略上的重大突破。作為全球最大雲端IT基礎設備原廠直銷（ODM-Direct）供應商之一，緯穎始終堅定其對技術領先和創新的承諾。通過與馬來西亞在地頂尖大學深度合作，緯穎不僅計劃在馬來西亞開啟製造和服務業務，也將強化當地的工程技術能力。這將讓緯穎馬來西亞能進一步為超大型資料中心提供尖端人工智慧伺服器和先進冷卻技術。

隨著第一期伺服器整機櫃組裝的新廠揭幕落成，以及預計於2024年投入運營的第二期伺服器主機板產線，緯穎將鞏固其從伺服器主機板到整機櫃組裝的完整交付能力，體現其於亞太地區建立一站式製造、服務和工程中心遠景。

緯穎科技董事長暨策略長洪麗(甯)表示「我們很高興地宣布第一期新廠的成果，並深深感謝當地政府和各界夥伴在新冠疫情期間所給予的大力支持，使公司能夠順利實現這一里程碑。所有的夥伴們在這段特殊期間所共同展現的韌性、技術和商業潛力使我們有信心將緯穎馬來西亞打造成亞太地區的領導中心，滿足雲端服務和資料中心業務不斷增長的需求。」

緯穎科技亦在其營運中致力於實踐ESG原則，以符合其對永續發展承諾。該工廠依循綠色建築指標（GBI）技術的最高黃金標準建造，採用再生能源，並導入智慧製造技術。緯穎也與當地夥伴合作，計畫於2023年在士乃機場工業園區和馬來西亞其他地區種植共計二萬二千棵樹。此外，公司也贊助了起源於柔佛新山的二十四節令鼓隊，這是柔佛新山歷史上的文化瑰寶，旨在促進當地文化的保護和延續。

柔佛州務大臣拿督拿督翁哈菲茲(Datuk Onn Hafiz)也表示「緯穎科技的前瞻策略和投資將在柔佛州帶來正面的社會經濟影響，並為經濟和可持續增長領域帶來新的機會。州政府將繼續高規格的為緯穎提供其在本地區增長所需的支持。」

馬來西亞投資發展局首席執行官阿罕阿都拉曼表示「感謝緯穎對馬來西亞的信心，也恭喜此第一期伺服器整機櫃組裝廠的正式啟動。在當今世界，資料中心對支持經濟發展與運營的每一個環節都扮演著至關重要的角色。我們堅信，緯穎將為本地企業創造大量的合作機會，特別是在高價值、高速發展、專為超大型資料中心提供雲端IT基礎架構的領域。隨著緯穎在馬來西亞成立新廠，我們期待緯穎能進一步成為我國的重要夥伴，在經濟領域做出重大貢獻。這與馬來西亞的2030年新工業大藍圖(New Industrial Master Plan, NIMP)願景相一致，我們對緯穎具有成為技術創新和行業增長的前沿感到興奮。我們期待與緯穎的合作，並期待緯穎與馬來西亞攜手創建新的里程碑與突破。」