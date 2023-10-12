南投市登革熱已累計4例，南投市長張嘉哲（右）呼籲民眾做好環境清消，市公所也應市民要求將展開孳生源清除工作計畫。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣截至11日止，新增登革熱確診個案2例，其中南投市患者有台南旅遊史，而仁愛鄉患者則從東南亞返國後確診，全縣累計12例。南投縣衛生局提醒，越南近期疫情升溫，新加坡、馬來西亞及菲律賓疫情仍上下波動，籲民眾前往疫區嚴防蚊蟲叮咬。

南投縣衛生局指出，據衛福部疾病管制署統計，截至10日累計1萬5561例本土登革熱病例，3日到10日新增5例死亡，累計25人死亡。南投縣10月來南投市、仁愛鄉各新增1例，累計12例（南投市4例、竹山鎮3例、埔里鎮3例、名間鄉1例、仁愛鄉1例），目前都是零星個案。

據了解，南投市近日新增1名登革熱本土案例，個案近期曾前往台南市旅遊，返家後覺得身體不適就醫確診。另外仁愛鄉個案則是出國，前往東南亞國家旅遊，返家後頭痛、發燒就醫確診登革熱。

南投市公所指出，接獲通知立刻在確診個案住家方圓100公尺內，進行孳生源清除及室內外清消作業。雖然疫情在可控範圍內，不過順應民眾希望能執行全市大消毒，因此啟動治標治本的「孳生源清除工作計畫」，由各里里長帶隊，徹底清除各里角落孳生源，此計畫將持續到11月底，呼籲市民朋友配合防疫人員作業。

南投市長張嘉哲呼籲，預防蚊蟲一定要做好「巡、倒、清、刷」四步驟，盆栽底盤、住家附近水溝要定期清理，儲水桶要嚴密加蓋，不使用的桶子、瓶罐等，倒掉水後要清刷乾淨並晾乾，才能避免滋生蚊蟲。

南投縣衛生局提醒，台灣中南部登革熱疫情嚴峻，東南亞國家如越南近期疫情升溫，新加坡、馬來西亞及菲律賓疫情也上下波動，民眾在戶外活動時，建議穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，減少裸露部位，並妥適使用防蚊劑，避免遭蚊蟲螫咬，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應盡速就醫並告知活動史。