2018-19年賽季，暴龍為了讓帶傷上陣的「可愛」里歐納德（Kawhi Leonard）輪休，也不惜輸給競爭對手，獲得充分休息的里歐納德在季後賽大殺四方，最終幫助暴龍奪下隊史首座總冠軍。儘管在現今快節奏的聯盟，對於輪休普遍較為接受，甚至出現負荷管理等休戰理由，但根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，NBA提出新的數據表明，輪休與避免受傷之間並沒有關聯性。

名人堂球星、現任NBA籃球營運執行副總裁的杜馬斯（Joe Dumars）說：「過去數據顯示，必須得讓球員休息一段時間，這變成他們休戰的理由，也是一個既定的結論，但從我們掌握的資料來看，這些數據並沒有說明輪休或讓球員缺席比賽，與避免受傷、疲勞呈現正相關。」

杜馬斯發表上述聲明前，NBA才制訂一套全新的輪休規範，限制球員如果身上沒有傷痛，得在何種狀況之下才能高掛免戰牌。更早之前NBA官方與球員工會也達成協議，球員必須得出席至少65場比賽，才有資格獲得該年個人獎項以及入選年度最佳陣容，全力杜絕輪休亂象。

隨著新的輪休制度出爐，將提升明星球員的出席率，對於比賽的品質也會大幅提升，未來不會再發生里歐納德、保羅喬治（Paul George）同時輪休的場面了，球迷們也能夠安心買票進球場觀賽。