水煮蛋怎麼煮才能剝出完美光滑蛋，是一門學問，一名女子表示，用瓦斯爐煮水煮蛋關鍵在冷水裡先加鹽，再用水煮滾、水冷卻即可，貼文釣出不少婆媽分享電鍋煮法，統整網友的說法，電鍋煮水煮蛋有3優勢，包括不用顧火、方便、快速，且每顆水煮蛋都完美無瑕。

原PO昨（11）日於臉書社團《家常菜》指出，水煮蛋好剝的方法關鍵在冷水加鹽，拿鍋子裝冷水再加一匙鹽，接著開中小火煮滾，悶煮15至20分鐘，關火沖冷水，即可剝出光滑的水煮蛋。

貼文吸引不少網友說，最簡單的方法是用電鍋煮，電鍋外鍋水量為鍋子的1／5，蓋上鍋蓋按下開關計時10分鐘，之後把煮好的蛋浸泡在冷水中，冷卻後即可剝蛋。也有人會將廚房紙巾浸濕，放在電鍋底部，按下開關煮5至7分鐘，取出沖冷水即可。

婆媽分享使用電鍋的心得，「電鍋才是水煮蛋的好幫手」、「電鍋不用顧火，方便又快速」、「生蛋電鍋蒸熟馬上冰鎮，很好剝」、「簡單的電鍋煮水煮蛋，每顆都完美無瑕」。