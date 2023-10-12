蔡英文總統今日在總統府接見杭州亞運選手，蔡英文說，她歡迎各位亞運英雄來到總統府，大家挺過一場又一場賽事，也代表台灣體育是越來越好，讓國人都感到驕傲，飛上去陪各位回來的F-16也非常興奮，蔡問代表團「你們有沒有看到F-16呢？他們還刻意的放火焰給你們看」。

蔡英文指出，台灣共得19金、20銀和28銅，排名第六的好成績，本屆亞運有更多突破，像是楊勇緯選手柔道第一面的金牌，是本屆第一金，也是柔道隊史第一，更是我們隊史的第100面金牌；柔道選手連珍羚、拳擊選手林郁婷、輕艇選手賴冠傑、張筑涵、圍棋選手許皓鋐、網球男子雙打組合許育修、莊吉生，以及籃球男子3對3，都拿下各自分項的首面金牌。

蔡英文提到，體操選手丁華恬及體操男子成隊，也分別拿下女子隊史及男子團隊的首面獎牌，都具有歷史性的意義。滑輪溜冰代表隊，一共拿下7金、2銀、4銅的優異成績，是我們獎牌數量最多的代表隊。尤其，黃玉霖選手以0.01秒逆轉韓國奪金的「臨門一腳」，更成為本屆亞運的經典場面之一。

蔡英文說，「鞍馬王子」李智凱，在世大運成功三連霸後，在本屆亞運也順利衛冕。跆拳道選手谷筱霜，更是奮戰到比賽最後一刻，逆轉摘金，也是我們在本屆亞運中，關鍵的第19面金牌，追平台灣在亞運史上的金牌數紀錄。另外，我國在電競獲得2銀、2銅；在卡巴迪項目，男子組獲得銅牌、女子組獲得銀牌，表現也都很亮眼。

蔡英文表示，她知道選手們都是犧牲和親人、朋友的相處時間，挺過艱辛的訓練，克服自身的極限，為自己、也為國家爭取榮譽。她也知道，有許多選手負傷比賽；也有選手以為自己沒有辦法再上場，經過許多努力後，又再度回到賽場。她認為，這就是台灣精神，即使過程很艱困，但是我們依舊堅持夢想。大家的表現也證明，我們就算經歷一次又一次的挫折，也能夠重新站起來。

蔡英文強調，「只要堅持，就會看到希望」，這就是台灣人的韌性。如同拳擊選手賴主恩所說：「做自己的太陽，成為別人的光，別人又可以當下一個人的太陽。」選手們奮力拚搏的精神，不僅點亮自己也點亮他人，鼓舞了許多國人朋友，更是整個台灣社會的珍貴資產。

蔡英文也感謝所有教練、後勤夥伴，全力支援選手，以最佳狀態迎戰賽事。她說，亞運是一個階段性的成果，也是下一個階段目標的開始，期許大家都能繼續在國際的舞台上發光發熱。政府也將持續做好選手們的後盾，延續東京奧運及杭州亞運成功的經驗，厚植台灣體育的實力，陪伴選手往明年巴黎奧運的夢想前進。

最後，蔡英文再次向代表團成員表達感謝及恭喜，順利完成本屆參賽的任務，「各位選手、各位教練、各位後勤團隊的成員，大家辛苦了」。