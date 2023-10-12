國民黨、民眾黨今（12）日都釋出14日下午舉辦藍白合會前會的訊息，預料將由侯競辦執行長金溥聰與柯競辦總幹事黃珊珊先行商議。對此，國民黨總統參選人侯友宜今日下午在嘉義受訪時表示，大家會就相關提出來的理念、方法進行溝通。

針對民眾黨拋出辦辯論、辦民調等方法，侯友宜回應，雙方的幕僚已經約好14日下午兩點半，大家就相關提出來的理念、方法，什麼事情都可以談，好好的面對面做好溝通，「我相信兩邊都有善意的回應，我們朝藍白合往前走，我希望每一個理念想法以及大家想要討論的問題都可以好好溝通。」

至於是否安排跟民眾黨主席柯文哲面對面討論？侯友宜稱，「不管是柯主席，或是我本人，包括我們幕僚都會一直在溝通」。

此外，有媒體詢問，外界有傳出，韓粉不排斥柯文哲的說法，侯友宜則表示，韓國瑜從第一時間到現在為止，全心全意輔佐國民黨徵召的侯友宜，大家站一起一起拚，希望贏回中華民國，讓台灣可以平安，大家都是同心同力一起走。

針對藍白合，侯友宜日前首度明確回應，會積極回應民意對於藍白合作下架民進黨的期待，將指派兩個曾經擔任國民黨祕書長的金溥聰、黃健庭盡快跟對方先準備磋商，並強調兩邊會從3個層面6個方向為主，秉持議題開放、充分溝通，因為唯有政黨合作才能終止貪汙民進黨，讓台灣和平穩定政黨輪替。