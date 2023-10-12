花蓮84歲邱爺爺（左）因心臟衰竭接受安寧緩和治療，原以為只能靠鼻胃管灌食到生命終點，經1年多的吞嚥訓練，成功移除鼻胃管，恢復以口進食。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮84歲邱爺爺因心臟衰竭接受安寧緩和治療，原以為只能靠鼻胃管灌食到生命終點，在花蓮門諾醫院團隊協力合作與照顧下，慢慢學習吞嚥，1年後成功移除鼻胃管，恢復以口進食，讓他感動不已，樂觀鼓勵其他病友不要放棄希望。

邱爺爺因診斷中、重度吞嚥障礙裝上鼻胃管，能再次用嘴巴吃東西成了他的夢想。他說，每次看見其他人自在品嚐美食時，內心總羨慕不已。

門諾醫院復健科團隊見了邱爺爺的盼望，透過吞嚥內視鏡檢查，發現吞嚥訓練或許能讓他恢復以口進食，隨後便開始進行訓練，從最初吞口水練習，一步步學習吞嚥技巧，經1年多的努力，終於成功達成以口進食的心願。

門諾醫院聽語治療師陳姵雯說，邱爺爺復健態度正向，搭配吞嚥內視鏡檢查結果，不斷「以吞練吞」自主訓練，去年9月喝水還會進到氣，食物也吞不乾淨，經積極練習，今年3月呼吸道保護功能進步，食物吞嚥更顯順暢，持續復健下，7月安排第3次內視鏡，檢查發現邱爺爺已可吞下較軟質地的食物，加上運用咳嗽策略，能主動清乾淨食物，避免跑進氣管內，因此拔除鼻胃管。

邱爺爺感謝治療師的幫助，讓他能掌握安全吞嚥不嗆咳的方法，且經1年多的練習，終於成功拔除鼻胃管，恢復以口進食，令他感動不已，為避免食物卡在喉嚨、掉入氣管，他每吃一口還會搭配「咳」一聲，再吞口水清除食物殘渣。

邱爺爺樂觀笑說，練習過程辛苦，但只要在自己體力允許的範圍內，不管坐著、躺著都會自主訓練吞口水，且自己雖高齡，仍能移除鼻胃管，相信多數病友一定也能做到，只要好好配合治療師的建議與方法，積極進行吞嚥訓練，就有機會恢復由口進食。

門諾醫院吞嚥團隊表示，依病人體能、病況，吞嚥訓練時間有所不同，鼓勵病患在放置鼻胃管初期，把握時機及早復健，避免吞嚥肌群退化，造成長期仰賴灌食，不過只要願意積極治療，還是有機會能拔除鼻胃管，安全由口品嚐適合自己的餐食。