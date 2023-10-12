解放軍新型潛艦展示靜音航行畫面

北京正快馬加鞭，打造下一代彈道飛彈潛艦，專家說，像美國這類西方軍事大國將需要重新思考在太平洋的海軍戰略，以因應鮮為人知的中國戰力。

綜合外電報導，隨著中方開始打造尖端核潛艦，全球不斷升級的潛艦軍備競賽出現了新轉折。美國分析家收集的證據顯示，在2030年以前，096型潛艦就可能入列中方海軍服役。而在降噪方面，它可望有重大進展，這主要得歸功於採用俄羅斯技術。專家認為，這將飆升解放軍的水下核戰力。

據退役潛艦人員、海軍技術情報分析師卡爾森（Christopher Carlson）說，由於096型潛艦難以捉摸，引發了高度關注，而這將使偵察變得極具挑戰性。

英國智庫「地緣戰略理事會」（Council on Geostrategy）副研究員索姿伯莉（Emma Salisbury）說：「096型的數量會更多、更隱形，或許能覆蓋更廣大的海域，而這一切都需要美國再想想自身的戰力及部署。」

今年8月中時，美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）就在研究報告中預測，096型潛艦很可能「對美國海底安全產生深遠的影響」。

096型潛艦可能具備的特性

先前美國政府評估，到2030年時，包括094和096型潛艦在內，中國可能會有多達8艘彈道飛彈核動力潛艦（SSBN）。而中國目有6艘094型晉級彈道飛彈核潛艦。索姿伯莉說，未來096和現役的094型潛艦很可能搭檔，以加強北京的海中核威懾力。