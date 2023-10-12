在杭州亞運替台灣拿到史上首面女子拳擊金牌的林郁婷，今天在出席返國餐會時再度成為焦點。她在受訪時笑說：「希望比完全運會後，教練可以放我幾天假好好休息一下。」

林郁婷在慶功餐會上接受媒體聯訪表示，其實回台灣後沒什麼改變，因為馬上就是全國運動會了，必須重新投入訓練和控制體重，可能要等到全運會結束後才有機會休息。

林郁婷也提到，自己的選手生涯好像都沒有放過假，希望這次全運會結束後可以好好休息一下，出國或待在台灣都可以，但重點是要看教練願意給幾天假。

拿到這面珍貴的亞運金牌，林郁婷早已在家中的獎牌櫃空出一個位置來擺放，她提到，「其實亞運出發前我就已經空出一個位置準備來放金牌，只不過這幾天活動很多，都需要帶著金牌出席，所以還沒機會放上去。」

林郁婷也霸氣地說，那個位置只是先暫時放這面亞運金牌而已，等到明年奧運之後，就要改放奧運獎牌了。（編輯：張雅淨）1121012