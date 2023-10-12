碧華國小志工三姊妹左起蔡玉玲、郭秀玉及黃慧鈴，從媽媽起服務到現在變成阿嬤。（陳慰慈攝）

新北市社會局今（12）日表揚第13屆金志獎，共有9個團隊、6位貢獻獎、50位績優志工、50位長者耆心獎及5位督導，共120位獲獎。榮獲特殊貢獻獎的81歲景容平，自1988年起就在天主教耕莘醫院服務，迄今長達35年，她說，每位病人都是她的老師，教她聆聽、陪伴，學習面對病痛和生死。

景容平說，有的病人在安寧病房有的沒幾天就走了，有的會住很久，每位病人都是她的老師，教她聆聽、陪伴，學習面對病痛和生死。她會陪病人到臨終，幫忙洗澡、淨身、換衣服，再推到往生室，然後回頭陪伴家屬，因為這時家屬最需要陪伴。

新北市代理市長劉和然出席致詞表示，新北志工人數超過18萬，不管在醫院、校園、馬路邊，一句問候、一個貼心的服務動作，整座城市的人文和溫度就出來了。

榮獲績優志工的湯秋賢現年77歲，他不僅是新泰國小導護志工，也是學校玩具工坊的志工，他挽救了無數的玩具，帶給小朋友歡樂，因此被學生稱為「玩具醫師」。學校小記者訪問他說：「阿公您當志工有薪水嗎？」他告訴學生說：「呷自己的飯、做些有意義的事。」他也教學生要用功讀書，愛惜物資，做一個感恩惜福的好孩子，也要為自己留些退休金，將來好生活。

碧華國小志工隊長蔡玉玲和黃慧鈴及郭秀玉三人，從孩子就讀碧小就當志工，到現在當阿嬤、換孫子就讀仍持續在付出。三人分別獲得特殊貢獻獎、績優志工和耆心獎。在校門口有家好鄰居早餐店，是三人集結其他志工的據點，每天為學生服務，從音樂班、特教班到馬路導護都有，甚至加入慈濟、警察、圖書館等志工，成立飛揚協會，引進社區和資源，成為學校最佳神隊友。

林口區東南社區發展協會，在東勢里長李文基、常務監事張文聰和志工隊長周王萬香等人帶領下，由一群平均67歲的高齡志工，組成「婆婆媽媽便當團」，從周一到周五煮飯菜給獨居長輩和低收身障者吃，解決他們用餐問題，也藉著送餐給予問候及關懷，榮獲績優志工團隊。