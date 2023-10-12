台南「紅菱之鄉」官田的紅寶石—菱角，隨著秋風漸涼，菱農開始陸續採收，官田區農會21日將在官田體育公園舉辦官田菱角節，除了有1000份菱角餐點供民眾試吃，也邀請藝術家郭佩奇與尹子潔共同為官田菱角招牌彩繪，並提供DIY體驗做菱角絹印帆布包、採菱等活動。

官田菱角今年受上半年缺水影響，栽種面積僅剩210多公頃，比去年少了2成5面積，不過目前水情穩定，待明年嘉南灌區的大區輪作取消後，菱角面積可望增加。今年菱角節結合文化、藝術、生態、農業等元素，官田區農會12日與台南市政府農業局、官田區公所等單位一同宣傳活動。

官田農會總幹事林定億表示，活動提供菱角豬腳、菱角排骨和菱角虱目魚丸3項試吃活動，總共限量1000份，分成上午、下午各一場免費供應；此外，當天還會展售農會新推出的菱角虱目魚丸、蕎麥茶、菱角香鬆和南瓜香鬆等商品，讓市民朋友盡情享受美食。

台南市政府農業局副局長陳仲傑說，官田菱角的種植面積、產量皆為全台之冠，政府近年攜手民間保育團體致力復育水雉，全台南水雉已逾2000隻，數量也是全台最多，官田菱角節當天也提供菱角生態解說和採菱體驗。

菱角節與在地菱農合作，推出公益義賣、菱角剉冰限量義賣、農產市集、採菱體驗等，邀請遊客到官田旅遊，感受在地菱角文化。