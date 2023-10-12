BWF世界羽聯超級500系列北極羽球公開賽，12日賽程台灣選手由女單一姐戴資穎打頭陣，迎戰泰國選手革通（Supanida Katethong），首局在5個局點優勢下遇到亂流，以及第2局後段被對手6比0攻勢縮小分差到只剩1分領先，不過小戴都能及時擺脫危機、通過考驗，經過40分鐘對抗，以21比19、21比16獲勝，前進8強。

北極羽球公開賽過去名為芬蘭公開賽，原本是BWF比賽層級較低的國際挑戰賽，因為新冠肺炎停辦3年，如今升級為超級500系列，戴資穎首次參賽，因為女單世界前4這一站只有她參賽，位列大會女單頭號種子，首輪只花23分鐘直落2獲勝，第2輪面對過去交手2次都贏球的革通，首局小戴的領先兩次被革通追到剩1分差，幸好都能很快做出調整再拉開分差，雖然20比15握有5個局點時被對手化解4個，又回到1分差緊張局面，小戴仍是穩住陣腳找到機會發動攻擊，順利收下首局。

第2局戴資穎開局4比1領先，這局小戴一路領先，雖兩度又被追到1分差，中後段再靠一波連得5分再拉開分差，尾聲革通連追6分，追到只剩1分落後，小戴持續發揮強心臟的戰力，堅持住自己的領先位子，連得4分關門。