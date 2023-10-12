桃園首條自辦軌道建設綠線捷運正如火如荼動工，桃市府規畫延伸到中壢與捷運機場線接軌，市長張善政一度不滿過去設計要讓轉乘乘客走很遠，還重話批是工程技術上的罪人，經檢討後，改為同一月台換車，全案12日通過交通部審查，轉送行政院審議，力拚今年通過行政院核定，希冀綜合規畫核定後8年通車。

桃園市長張善政12日在市政會議上表示，桃園捷運綠線通到G01，規畫中壢延伸線通過交通部審議，希望今年行政院核定。他說，以前的設計，機捷跟中壢延伸線要轉乘很麻煩，老實說有點急就章，經過桃園市捷運工程局跟台鐵協調方案，如今同月台不同軌道。他說，雖然會影響工期，但總比以後上路乘客罵「當初誰設計轉乘這麼麻煩」，長痛不如短痛。

張善政也說，綠線中壢延伸線通過交通部審查代表2意義，其中是桃園第1條捷運環狀線完成，同時延伸線經過7公里多也可以更加繁榮。他說，延伸線預計8年通車，屆時他已經不在任期，但他從不以任期為目標，而是桃園長遠的發展。

張善政提到，總經費約360億，市府約支出60億要攤8年，算起來一年約7、8億，還算可以負擔。