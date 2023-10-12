馬鐵英表示，全球金融條件的持續緊縮、宏觀景氣的低迷可能會限制消費者和企業對電子產品的需求，特別是智慧型手機和個人電腦的汰換需求。同時，中國電子企業持續取得先進晶片的技術進步，美國晶片公司亦持續向中國市場供應客製化AI晶片，可能導致美國進一步收緊對中國的技術管制，拖累全球半導體產業的復甦前景。

中國對台灣的貿易限制也是一項潛在風險。若兩岸ECFA終止，將影響台灣對中國的非電子產品出口。在ECFA早收清單下享有關稅減免待遇、並高度依賴中國出口市場的產業，例如石化與機械，受到的影響可能最大。

中美貿易戰下導致的供應鏈重組，馬鐵英分析，目前看到大陸企業今年赴印尼、馬來西亞、和越南進行直接投資的金額增加，預估中國對東南亞投資在未來10年將大幅成長，至2030年的投資金額會達400億美元，占大陸整體對外直接投資的15%。星展銀估，2024年印尼的GDP達5.0%，馬來西亞達4.8%，越南達6%，菲律賓達6.5%。