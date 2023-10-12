知名紙雕師蔣嘉凱前年在疫情警戒期間，進入超商被提醒戴口罩，他因此心生不滿，竟持刀刺死蔡姓店員，一審依殺人罪判處死刑，二審台灣高等法院12日開庭，蔣在法庭上說，法官如何判都接受，只希望快點執行好回家，庭末，審判長諭知，12月7日宣判。

蔣嘉凱在2021年11月21日「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情警戒期間，未配戴口罩至其桃園市龜山區住處旁之便利超商，經蔡姓店員政府公告防疫措施要求其配戴口罩，並告以未配戴口罩將無法為其結帳，他於是返回其住處配戴口罩。

蔣第2次到超商消費結帳時，與蔡姓店員發生爭執，他因對蔡的言行心生不滿，於消費結帳返回住處後換穿得藏放器械且便於取出之衣物，並攜帶本案彎刀等器械及其先前在身心科診所就診之藥品明細又到案超商。

蔣男先示意蔡上前隨之步出超商，在行走過程中取出隨身藏放之彎刀，轉身用彎刀猛刺向蔡的胸部1刀，蔡抵禦並後退至超商之過程，他再以彎刀猛刺蔡的胸部7刀，蔡經救護人員獲報後到場施救並送醫，到院前已因13處銳器傷（其中3處刺中心臟）大量出血死亡。