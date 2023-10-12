以巴情勢持續緊張，外交部宣布將以色列旅遊警示燈號調升至「橙色」，建議國人避免非必要旅行；巴勒斯坦加薩走廊及約旦河西岸地區維持「紅色」旅遊警示，籲請國人避免前往該地區。

外交部說明，近日部分國家因在以色列僑民眾多，透過專機方式提供短期旅客及若干有意願的僑民離境，外交部與駐處評估，因戰事目前集中於以色列西南部的加薩地區，其他地區交通及通往約旦陸路仍然暢通，因此暫無派遣專機需要。

外交部發布新聞稿指出，目前加拿大、英國及澳洲對以色列維持橙色燈號，日本則維持列為第二級（避免非必要旅行），美國於11日晚間將燈號自黃色調升至橙色。

外交部表示，將持續注意相關國家對以色列旅遊警示情形，並與駐以色列代表處及以色列政府保持密切聯繫及溝通，隨時進行評估及滾動式調整。

外交部說明，以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突10月7日爆發以來，外交部及駐以色列代表處即密切關注當地情勢發展並保持聯繫，駐處盡全力提供當地國人各項協助，迄今已協助5個旅行團、自助旅行國人與學生超過百餘人離開以色列，並與在以色列台商及僑胞保持密切聯繫，提供必要協助。

外交部強調，將持續注意評估相關情勢發展，並依據緊急應變計畫及參酌實際情況，全力維護在以色列國人及僑胞安全。

外交部再次提醒國人注意以色列當地情勢，並避免不必要的旅行，在以國期間若有急難救助需要請即與駐處聯繫。