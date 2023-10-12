今年雙十節國慶煙火在台中登場，過程中卻屢屢出包，包括煙火提早施放、無人機表演臨時取消等失誤，導致台中市長盧秀燕被民眾罵翻，盧秀燕更親自道歉。12日作為活動之都的高雄市長陳其邁表示，地方首長在辦活動的時候，整個團隊都非常辛苦，也應該要多給這些縣市首長鼓勵，因為難免還是會有一些不確定的因素，會讓這個活動有一點需要改進的地方。

國慶煙火此次在台中登場，沒想到原預計晚點8點施放的焰火提早20分鐘開始，無人機展演也因不明無人機干擾而取消等，網路上罵聲一片，台中市長盧秀燕11日為辦得不夠完美、完善表示抱歉。

「我要幫盧市長加油」，陳其邁今日表示，地方首長在辦活動的時候，其實整個團隊都非常辛苦，也應該要多給這些縣市首長鼓勵，因為難免還是會有一些不確定的因素，會讓這個活動有一點需要改進的地方，不過整體來講，我看台中市政府同仁都很努力、辛苦，活動就是要辦得更好，給台中市政府多一點鼓勵。

作為經常辦大型活動之都的首長，陳其邁也說，因為現在大家活動都辦得很多，我們高雄市在國慶，或者是其他的節慶、演唱會，一般來講我們都會有一個專案小組有府級的首長來負責整個統籌，會要一次一次開。而國慶煙火就是看煙火，不是來聽這些大人講話，所以其實講話越短越好，來開個幕稍微講一下，煙火準時點，其實是比較重要。

陳其邁也提醒，一般活動講得冗長，大家聽得都搖頭，煙火都要放了還在那邊講，這個有時候會比較不好。但是這個也是要一直累積經驗，我講得也不一定都對，大家要彼此學習，因為每次活動沒有100分，就是要不斷從舉辦活動的經驗大家互相學習，所以我覺得台中市其實已經辦得很好，大家要多鼓勵，有一點小的瑕疵，其實還是知道以後改進就好，我們要鼓勵他們。