配合台北市教育局特教政策，台北市南港高工汽車科111號年度招收「身心障礙學生專業技能班」，讓汽車科與特教組合作，以就業為導向，展現「普特跨專業」合作與融合教育理念。校方表示，學生完成1年基礎教育後，過半通過機器腳踏車修護丙級檢定，112學年度2年級時進入職場實習，成效良好，期許未來發掘更多「技藝天使」。

南港高工表示，在教育局特殊教育科長官月蘭與校方合作下，學生每周一天就近到職場體驗實習，也透過汽車科主任連文乾與教師黃保盛安排，加上雙北各大機車品牌經銷商協助，學生已在今年9月中旬進入職場實習，期待學生適應職場、熟悉人際應對、增強技術養成。

校方表示，感謝三陽經銷商大華車業與永湛車業；光陽經銷商祥義車業、多輪多智能電動車、升源車業、高旺車業；山葉經銷商三沅行車業、陽光國際車業、鈜大重車、日盛車業等10個廠商，提供優質實習環境及高素質的職場技師協助指導學生，期許技職與特教一起發光，前行無礙。