台南市政府消防局盤點各大分隊廳舍普遍面臨既有空間不敷使用，陸續爭取經費投入整建或覓地新建，預計1年新建1棟新廳舍，其中第五救災救護大隊大灣分隊廳舍歷時2年施工，11日落成啟用；除了改善硬體設施，因應消防人力短缺，目前全市編制1171人，平均1人服務1500人，消防局指出，明年將增加48人，後續還會努力爭取員額。

屏東明揚國際科技公司廠區上個月22日晚間發生大火爆炸，造成4名英勇的消防員殉職，消防人員的相關權益再度受到關注；台南市消防局指出，目前全市1171名消防人力，平均每人服務1500人，目標是預計後年能達到1比1300人，已確定明年將增加48名員額，人力與經費都到位。

除了人力擴充，考量消防人員工作時的廳舍多已老舊，消防局近年也積極爭取經費完成逐步整建的目標。已有35年歷史的大灣分隊，原來的舊廳舍除已老舊外，且各式救災救車車輛裝備器材逐年汰換更新，既有空間早已不敷使用，尤其緊鄰傳統大灣市場，出勤行車動線不佳，多年來一直積極覓地興建。

大灣消防分隊為了尋覓新家，前後光找地就花1年時間，終於在市議員林燕祝協助下，找到目前永大路二段公園用地新建廳舍，歷時2年施工，期間遇到建材成本原物料上漲等因素，追加預算後，最後花費5203萬元打造完成。

市長黃偉哲今天見證大灣消防分隊廳舍啟用，他表示，救災搶險分秒必爭，新廳舍強化防救災勤務需求，規畫了開闊空間，提供更完善便利的出勤動線，將能有效提升消員人員執勤效率。