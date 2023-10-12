為鼓勵充滿創意熱情的農村青年提出創新好點子，苗栗縣政府第2年持續與農業部農村發展及水土保持署，共同主辦「苗栗地區農村青年創新好點子行動獎勵計畫」，苗栗縣長鍾東錦12日頒獎表揚獲獎的6位農村青年，肯定青年投入農村創意，為農村開創新價值，打造苗栗農村「青亮點」。

「苗栗地區農村青年創新好點子行動獎勵計畫」以「鼓勵青年發掘農村問題」為主題辦理提案競賽，今年徵件總收件數達40件，經過嚴格的審查共選出6名優秀獲獎青年，分別為金獎1名獎勵金10萬元、銀獎2名獎勵金各7萬元、銅獎3名獎勵金各5萬元。

6名優秀得獎者為金獎佟維妮，銀獎林思豪、李誌倫，銀獎陳欣怡、謝碧珍、張韻柔，該6名獲獎者提案除深刻切合主題外亦極具創意，內容包含藉由工藝美學改變販售模式及空間，建立在地小農共享平台，期望透過好店的力量帶動農村產業發展，提供消費者對農業更多元的想像，另外呼應農業部淨零排放永續農村的目標推動完全零碳排的農遊及引入企業支持協助農民轉型友善環境耕作等優秀提案。

計畫更連獲2年國內知名企業-「手串本鋪企業股份有限公司」青睞外，今年「台北大倉久和大飯店」也加入鼓勵農村青年創意行列，一同贊助獎勵金共新台幣39萬元整外，更提供苗栗農村青年與企業的實質合作項目。

縣長鍾東錦、農業處處長陳樹義、農業部農村發展及水土保持署簡任秘書簡以達、手串本鋪企業股份有限公司董事長特助黃婷瑋共同出席表揚獲獎的農村青年，縣長鍾東錦致贈感謝狀及苗栗伴手禮感謝「手串本鋪企業股份有限公司」實質贊助。

鍾東錦表示，縣府將會藉由6位優秀青年的點子，讓我們的農村更活潑，讓農民可以受益更多，縣府將會繼續鼓勵青年返鄉，讓苗栗農村有更好的發展，畢竟苗栗還是農業大縣，雖然目前苗栗是農業與觀光結合，再加上一部分的科技，不論在竹南科學園區或銅鑼科學園區，仍會努力招商引資，可是農業的發展也是不可忽視，所以農業處也是苗栗縣政府很重要的單位，感謝農業處處長帶領的團隊，大家一起為苗栗的農業打拚。

縣府將持續透過公部門資源合作，為苗栗的農村青年人搭建舞台，讓青年創意進入農村，引領青年呼朋引伴投入農村的發展，積極推動農村再生，增加青年回流的意願為地方注入更多生力軍與希望。