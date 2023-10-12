國民黨主席朱立倫10日時提及邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，今（12）日更表示此事「是韓國瑜主動提的」。對此，名嘴陳揮文解讀朱立倫在兩天內的態度變化，推測朱立倫恐「不高興了」。另外，他也認為韓沒必要當副主席，這場選戰勝敗讓朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜負責。

朱立倫日前提出打算邀請韓國瑜擔任國民黨副主席一事引發關注，昨韓國瑜出席戰鬥藍記者會時強調，只考慮到個人在這次輔選能夠扮演什麼角色，全力以赴，並不在乎職務，遭外界解讀給朱軟釘子。未料，朱立倫今參加「112年慶祝第71屆華僑節大會」受訪時還原過程，強調他與韓國瑜談論接任副主席的事其實已經好幾個月，最初還是韓的友人建議韓，韓再主動向他提及的。

對此，陳揮文今在政論節目《新聞大白話》中指出，韓國瑜昨在戰鬥藍記者會上砲打黨中央，朱立倫聽到這些言論恐不會高興，因此他推測朱立倫「是不是不高興了？」陳揮文進一步說道，若韓主動跟朱說要當副主席，卻在戰鬥藍記者會把選情講的很不堪，朱立倫怎麼會忍下這口氣？

陳揮文也認為，韓國瑜不該接副主席，無論自己要當或者被邀請，都沒有必要。陳揮文直言，這場選戰讓朱立倫及侯友宜扛起，勝敗由他們負責。