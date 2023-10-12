民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭12日突然在臉書上宣布，將以無黨籍身分角逐新竹市區域立委，也已成立新群組，預計在今晚5點半開記者會說明；對此，民眾黨新竹黨部代理主委李國璋表示，黨部為此感到可惜，但絕對尊重柯美蘭醫師的選擇也祝福她，未來黨公職人員不會輔選，但志工不在此限。

對於柯美蘭決定不披民眾黨戰袍獨立參選，民眾黨新竹黨部代理主委、市議員李國璋表示，黨部為此感到可惜，但尊重也祝福柯美蘭醫師的選擇，既然柯美蘭是以無黨籍參選，黨公職人員就不會再公開輔選。李國璋也說，他個人立場是肯定也推薦柯美蘭醫師，絕對是優質人才。

而志工若要去幫忙柯美蘭，李國璋則說，由於民眾黨支持者在民眾黨成立之前，政黨傾向光譜較廣，無論淺藍、淺綠或中間選民都有，柯醫師跟志工熟悉且互動良好，因此針對志工不會限制，就看志工個人意願，黨部也持開放態度。

黨部未來是否會支持柯美蘭？李國璋則表示，既然黨公職人員都不能公開輔選，黨部也不會有支持的動作或聲明。至於柯美蘭獨立參選，是否會影響與國民黨關係？李國璋則認為，應該不至於，民眾黨雖然沒有提名人選，對各政黨參選人都抱持祝福，已釋出最大善意，也不可能為其他政黨參選人站台。