台中市一名馬姓婦人，日前接到自稱葬儀社業務的推銷訊息，進而與對方互相加LINE，對方表示可幫忙出售名下所有靈骨塔，並表示可賺取高額獲利，惟塔位轉換需給付差價新臺幣380萬元，老婦聞訊後遂前往銀行欲匯款，所幸機警行員發現有異，立即通報員警到場關心，成功保住老婦荷包。

台中警第一分局民權派出所警員廖聖瑋、李泰霖，今年（112年）9月26日14時40分許擔服巡邏勤務時，接獲轄內銀行來電稱，有一馬姓老婦（72歲）疑似遭詐騙集團所騙，需要員警到場協助。

員獲報後立即前往關心，馬姓婦人表示，名下有數個靈骨塔塔位，卻於近日接獲自稱為葬儀社業務的推銷訊息，進而和對方互相加LINE，對方表示日後政府要遷移墓地，可以一個塔位30萬元幫其出售其名下所有之靈骨塔塔位，如40個靈骨塔塔位全部售出可獲利1200萬元，但協助塔位轉換須繳納380萬元，馬姓老婦深信不疑，便前往鄰近銀行匯款。

員警從馬老說詞中發現諸多疑點，進一步查詢得知，要匯款的帳戶疑似為詐騙帳戶，員警耐心向馬姓老婦苦勸，說明是詐騙集團一貫的手法，馬婦在員警的善意提醒下始恍然大悟，不斷感謝表示：「謝謝你們，謝謝你們的關心。」因為有員警之幫助，才得以保住辛苦留下的積蓄。

第一分局分局長吳燕山在此呼籲，切勿相信來路不明之低成本、高報酬、高獲利的投資訊息，如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，以減少受騙機率。