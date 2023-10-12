工具機公會今日公布9月出口情形，9月出口金額2.3億美元，月減1.9％、年減4.5％。

累計前9月工具機出口金額為19.79億美元，較2022年同期減少11.4％。主要出口國家中國大陸、香港、美國、土耳其、印度、荷蘭、德國、越南、義大利、日本及泰國。

在以巴基衝突擴散及烏俄戰爭僵持續不下的情況，國際原油價格的波動將大幅上升，全球經濟可能會再次感受到通膨的壓力，這將為市場增加更多的不確定性。

《類股》貨櫃三雄9月營收年減逾5成 Q4邁入傳統淡季
馬來西亞5公民滯留加薩 外長：全力協助撤離
《航運股》台驊投控9月營收年減逾2成 空運有望持續回升　
#9月 #工具機公會 #以巴衝突 #國際市場 #不確定性