漁民蔡家源釣獲肥美的魚隻，左為赤鯮、右為馬頭魚。（新北市漁業處提供／蔡亞樺新北傳真）

漁民餐桌上常見的乾煎赤鯮料理。（新北市漁業處提供／蔡亞樺新北傳真）

夏末秋初之際，東北角海域捕獲到許多肥美的赤鯮，新北市漁業處指出，現在正是赤鯮的盛產時節，歡迎民眾到東北角旅遊時，造訪當地海鮮餐廳品嚐赤鯮魚料理，漁民傳授料理的祕訣，只需將魚身塗抹薄鹽、放入熱油鍋，小火慢煎約5分鐘後，翻面再煎5分鐘就能起鍋。

漁業處指出，俗名「赤鯮」的黃背牙鯛，有鮮艷橘紅背部，黃色大斑明顯，腹部呈亮白色，體背側具3個黃色斑點。在台灣主要分布於東北部海域、西南海域，棲息深度在50至250公尺之間，肉食性以底棲生物為主食，全年皆有產，但以初夏及秋季為盛產，是美味的高經濟價值魚種。

貢寮區漁民蔡家源表示，貢寮澳底外海漁業署及新北市政府有投放人工魚礁，常吸引各種魚類到此洄游，因此東北角的漁民們常開著漁船在澳底外海以一支釣漁法釣獲。

蔡家源說，赤鯮肉質比其他魚類更緊緻有彈性，口感豐富且油脂肥美、清蒸、油煎、燒烤都非常適合，乾煎赤鯮更是漁民家常菜，只需將魚身塗抹薄鹽，再將魚入熱油鍋，以小火慢煎約5分鐘後，翻面再煎5分鐘起鍋，即是一道鮮美海味。

漁業處表示，東北角海域因位處大陸沿岸冷流及黑潮暖流的交會處，水質清澈且富含營養源，孕育出許多美味的漁產品例如馬頭魚、萬里蟹、小卷、貢寮鮑等多樣優質水產品，邀大家到東北角遊玩，享受海景並品味美食。