據美國之音報導，美國駐華大使伯恩斯11日在美中關係全國委員會主辦的第17屆「眾論中國」(China Town Hall)論壇上說，美中之間現在重新開始溝通，而且中國政府也決定，雙方需要接觸，包括加強民間交流。這位大使認為，中國為它與俄羅斯建立「無上限」的夥伴關係付出了沈重的代價，對美中關係帶來深遠的影響，並導致很多國家因為擔心中俄結成軸心國而紛紛投向美國。

伯恩斯：美中恢復高層接觸，至關重要

伯恩斯大使星期三在美國駐華大使館與美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）主持的「眾論中國」線上論壇中透露，在眾議院議長裴洛西訪問台灣以及美國擊落中國的高空偵察氣球事件導致中方切斷與美國的溝通後，拜登政府決定做出努力，促進更高層的溝通。

「當中國和美國這樣的兩個大國之間沒有高層溝通時，它是不穩定的，甚至可能是危險的。」伯恩斯表示，「因此，美方在四月和五月份就決定，我們必須努力刺激更多的溝通管道和更深入的、內閣級別的溝通。我們現在重新開始溝通。我認為這是至關重要的。」

包括布林肯國務卿在內的好幾位美國內閣官員最近都訪問了中國，是五年來的首次。參議院多數黨領袖舒默率領的議員代表團最近的訪華也是四年多來的首次。

伯恩斯說，他希望在今後的幾個月以及2024年，這種高層接觸能夠繼續下去，包括中國的部長級官員訪問華盛頓。

歐倫斯在論壇上說，中國外交部長王毅下周就會訪問華盛頓。美中雙方目前還沒有做出正式的宣佈。

伯恩斯表示，儘管美中之間不可能回到以往那種頻繁的各種官方對話，但自從恢復了高層溝通後，雙方回到了還是需要工作組討論具體問題的想法。目前，兩國之間的商務部成立了四個工作組，另外財政部和農業部各有兩個工作組。

伯恩斯還說，除了加強高層接觸之外，雙方都在努力加強人文交流。「我們的主要優先事項之一是努力使中國和美國公民之間重新建立聯繫，像學生、非政府組織，學術領袖，國會議員，因為這是這個關係的壓艙石，」伯恩斯說。

促進人文和民間交流的努力也包括推動美中之間增加航班。伯恩斯說，疫情前，美中之間每周有340個直航航班，目前只有24個直航航班，到月底會增加到48個。他希望在這個問題上能夠取得更多的進展。

高層接觸是否帶來實際成果還有待觀察

美中之間的高層接觸是否取得了實際的成果呢？伯恩斯說，這還有待於觀察，「你知道，兩國關係中的大部分重大分歧尚未彌合。但唯一能彌合分歧或管理分歧的方法是，因為有時分歧無法彌合，我們與中國在台灣問題上的分歧不會輕易彌合，但我們能否以坦誠相待的方式管理分歧？我們美國捍衛我們的立場，這是我們必須做的，但我們不要陷入衝突。我認為這是對外交的關鍵考驗。」

不過，伯恩斯說，在兩國恢復高層溝通後，他現在與中國官方和非官方的接觸與剛到任時發生了「巨大的變化」；以前，中國的大學校園和省會城市都不會歡迎他去，地方官員也不會接待他，而現在，他與習近平主席、李強總理，當然還有王毅外長進行了多次會面，「我認為中國政府已經做出了一個決定：我們需要進行接觸。」

是否有拜習會？

外界普遍期待美國總統拜登與中國領導人習近平11月在舊金山參加亞太經合組織APEC領導人峰會間隙將舉行會晤。

伯恩斯在被問到是否會舉行首腦峰會時說：「拜登總統在過去幾個月裡多次公開表示，他希望在某個時候與習近平主席會面，但目前還沒有安排這樣的會面。」他接著說，當這種會面安排好後，白宮會做出宣佈。

科技成為競爭的核心，《美中科技合作協議》能否續簽不確定

伯恩斯在論壇上被問到最近到期的《美中科技合作協議》是否會被續簽時說，雙方目前正在進行談判，但鑒於美中在科技領域的競爭，他坦言不確定雙方是否能達協議，儘管他認為該協議需要更新。

他說：「我要說的是，技術已經成為我們兩國競爭的核心，因為它不僅具有商業影響，哪個經濟體將佔據主導地位，而且具有軍事影響。我想說，我們有神聖的義務確保美國軍隊仍然是印度太平洋地區處於首位的軍隊。我們絕不可能讓中國人在軍事實力上超過我們，而科學技術問題是這場競爭的核心，所以我們非常重視這一點。」

《美中科技合作協議》是美中建交後最早簽署的一份協議。但在兩國關係惡化的背景下，這個協議在今年8月到期後就沒有再續簽，而是將協議有效期延長了六個月。

不過，伯恩斯大使強調，美中之間在競爭時也必須進行合作，「這是一個極其複雜的關係。但我認為我們必須面對這樣一個事實：在我談到的安全、技術、經濟和貿易、人權等領域，它將具有高度競爭性。我們必須捍衛我們的利益。我們必須有堅強的意志。與此同時，當我們在氣候和其他方面的利益一致時，我們必須與中國合作，他們必須在芬太尼方面做更多的事情。」

這位美國資深外交官還表示，美中兩國必須和平共處，別無選擇，「我們必須保持兩國之間的和平，所以我們需要更多的軍事接觸來做到這一點。我們必須考慮未來，美國和中國共享這個星球。在我們競爭時，儘管我們之間有巨大的差異，但彼此生活在一起。這是一個非常困難的平衡，但這是我們的命運。」

中俄之間的無上限夥伴關係 對美中關係帶來深遠影響

在論壇上，伯恩斯被問到美國如何看待中國與俄羅斯的關係時說，中國為與俄羅斯建立無上限的夥伴關係付出了沈重的代價。

他提到，俄羅斯入侵烏克蘭以及中國對俄羅斯的支持部分導致歐盟把中國視為一個系統性的對手，使美國相較於中國進一步強化了其地位，包括加強了與歐洲的關係，同時美國與日本、韓國、菲律賓的同盟關係也得到進一步深化。美國還與印度、日本和澳大利亞構建了四方安全對話機制並與英國和澳洲達成了三邊安全協議。

伯恩斯說，「我認為，結果是，各國都紛紛湧向美國，因為擔心俄羅斯和中國結成軸心國，也許還有伊朗和北韓。它們中的三個國家都是核武器國家，沒有一個是民主國家，其中幾個都是嚴重侵犯人權的國家。在我們看來，這不是一個好的選擇。」

伯恩斯說，中國對俄羅斯的支持成為對美中關係今後的發展帶來深遠影響的所謂「開創性」事件。