桃園市政府第4屆客家諮詢委員會12日舉行本屆第1次會議，市長張善政出席，頒贈聘書給200位委員，並就客家事務多方交流意見，希望讓更多客家族群以身為客家人為榮，透過推動客家文化永續發展，讓桃園成為全球新客都。

張善政表示，桃園市擁有超過90萬客家人口，是全台客家族群最多的城市，作為客家第一庄，成立客家諮詢委員會主要目的，在於提供客家政策發言的平台，蒐集並了解各方意見。他認為，客家文化保存與推廣不只從語言著手，也可從戲曲、歌謠、日常生活等多角度切入，重要的是讓客家青年真正以身為客家人為榮，以身為桃園客家子弟為傲，讓客家文化傳承向下扎根。

他也說，市府主辦2023世界客家博覽會展期到15日閉幕，從8月11開展至昨天止，參觀世客博總人數突破1千萬人次，不僅讓全台灣客家人感到驕傲，更讓世界看見華人中的客家族群在保存優良中華傳統文化的貢獻。

客家事務局長林昭賢則說，這一屆的會議近200位客家諮詢委員出席，且委員們匯集來自學術界、藝文界、產業界及關心客家公共事務的專家學者、社會賢達及意見領袖，希望委員的寶貴意見可以讓桃園客家文化的發展更加蓬勃。

林昭賢表示，目前客家語言傳承、文化保存與發揚、客庄創生與經濟、青年參與、多元融合、國際交流等，是桃園客家文化重要的課題，期望可以藉由會議討論，找出未來客家發展的新方向，也期望透過客家諮詢委員的建言，給予客家局未來推廣客家文化的建議與參考。