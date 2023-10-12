日本小提琴家成田達輝和旅法鋼琴家李昀陽兩人是多年的音樂默契合作夥伴。（杜宜諳攝）

日本小提琴家成田達輝在疫情前曾多次來台，特別喜歡吃台灣的滷肉飯。（杜宜諳攝）

伊利莎白國際音樂大賽銀獎得主、日本小提琴家成田達輝再次來台，將和他的好搭檔鋼琴家李昀陽同台演出，除了多首炫技小品，還有已故日本作曲家坂本龍一的作品，成田達輝表示，他和坂本龍一很有緣份，他也以他為音樂道路上的「音樂之父」。

成田達輝表示，他小時候就很常聽母親在家裡演奏坂本龍一的作品，從他的音樂獲得許多啟發，沒想到長大之後能有機會和坂本龍一談論音樂，錄製他寫的作品，「對我而言，他是我的音樂之父。」

這次要演奏的坂本龍一作品〈獻給伊利亞〉，是為在烏克蘭戰火中的人而作，也是坂本龍一和烏克蘭小提琴家伊利亞（Illia Bondarenko）合力創作的作品，表達了伊利亞在防空洞裡拉琴，而外頭是戰火的狀態，期望世界和平，不要再有戰爭。成田達輝表示，「這是一首悲傷的作品，能夠碰觸到人的內心。」

在疫情前，成田達輝經常來台灣演出，不管是在教堂裡的私人音樂會，或是在國家演奏廳面向公眾的演奏，都令觀眾印象深刻，有次在台上發生斷弦，當下他和台下觀眾借弦，緊急換弦後，再次上台演出。

喜歡吃台灣的滷肉飯，立志要吃遍台灣不同口味的滷肉飯，成田達輝對中文字並不陌生，帶著對日語漢字的熟悉，猜測演前海報上頭字詞的意思，看著中文讀出日文，「時間」、「地點」、「指導教授」，感受力十分敏銳的他，有時是透過感覺接收文字訊息，和合作多時的旅法鋼琴家李昀陽兩人則是以法語溝通，轉換自如。

作為伊莉莎白大賽得主、法國隆提博大賽得主，成田達輝表示，他最初學小提琴有個浪漫的理由是鋼琴師母親的心願，「媽媽說她懷我時曾許願，如果是男孩就讓他學小提琴，如果是女孩就學鋼琴。」

也因此成田達輝學了小提琴，他表示從小到大幾乎琴不離身，「不管是在車上、森林或是去露營，我都要帶著琴練琴。」對於成田達輝而言，他練琴的初衷是想和更多人分享音樂，也是演奏帶著他到世界各地演奏。

在疫情後，成田達輝現在是一家之主，有個2歲半的女兒，他的太太是日內瓦鋼琴大賽首獎得主、日本鋼琴家萩原麻未，同為音樂家，全家有時一起外出巡迴演出。

成田達輝表示，在事業與家庭之間，他仍是以家庭為重，「事業對我來說，是奠基在我喜歡做的事情，演奏我想要演的曲目。但或許說，音樂也已經是我生活的一部分，很難真正地把事業和家庭分開。」

在疫情之後的成田達輝，更渴望能和觀眾分享音樂，選擇多首炫技小品，是始於想和觀眾直接溝通的想法，「我們都曾經歷經過疫情的封鎖，這些炫技而好聽的作品，可以直接地打到觀眾的心，和觀眾對話。」

李昀陽表示，他和成田達輝是多年前在加拿大的私人音樂會相識，兩人在音樂上很有共識和默契，「我們對於音樂的想法不是溫和或中庸，而是希望能展現積極度和表現力，我們很有共識，也會往同樣的方向走。」演出將於10月12日在台北誠品表演廳、14日在高雄衛武營表演廳登場。