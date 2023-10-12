高雄電影節頒獎典禮主持人由台北電影獎最佳新演員蔡嘉茵獨挑大樑。（雄影提供）

2023高雄電影節國際短片競賽頒獎典禮，將於10月15日晚上在高雄市總圖登場。今年典禮主持人由台北電影獎最佳新演員、曾入圍金馬獎、金鐘獎的女星蔡嘉茵獨挑大樑，並邀請台語搖滾天團「拍謝少年」擔任開場表演嘉賓，本屆影展大使曾敬驊與導演謝沛如將共同頒發「台灣學生獎」。

今年國際短片競賽共有63部國內外短片進入決選，本屆評審團陣容堅強，涵蓋國內外優秀影視工作者，國際評審包括奧斯卡提名導演巴辛．哈利勒、馬來西亞導演尼克．阿米爾．穆斯塔法，國內則由金鐘視后尹馨、導演陳芯宜及鄭文堂擔任「金火球大獎」決選評審，XR組則邀集前Meta VR for Good總經理艾米席丹溫、韓國富川奇幻影展策展人金鐘敏及綺影映畫製片陳斯婷擔任決選評審。

在幕前幕後都交出好成績的蔡嘉茵，雖然曾主持過金穗獎頒獎典禮，不過今年首次以主持人身份來到雄影還是直呼緊張，「以影人身份參與的時候心情很輕鬆，這次要主持頒獎典禮，完全跟之前不同，非常緊張。」

才剛與本屆雄影大使曾敬驊合作宣傳完電影《我的麻吉4個鬼》，這次蔡嘉茵又將與曾敬驊同台頒獎典禮，看到今年影展主題「耽美男神」版曾敬驊，蔡嘉茵直說：「面對帥版的敬驊還是沒有那麼熟悉啦，比較熟悉衰版的他。」雖然曾敬驊男神魅力掃到很多粉絲，但蔡嘉茵透露自己看待他常常不自覺變成長輩眼光，笑稱；「覺得孩子真有出息，真棒！」