從娛樂記者轉型為YouTuber的金龍浩（김용호），曾亂爆全智賢離婚、韓藝瑟男友做過牛郎、崔智友老公劈腿、徐睿知前男友是金秀賢等，收到不少起訴書。今（12日）韓國下午1點，警方發現他陳屍於釜山某家旅館的四樓，人生畫下句點。

根據韓媒綜合報導，釜山海雲台一間旅館員工發現金龍浩在四樓死亡，趕緊報案，警方到現場查看後，判斷是輕生，為了詳細調查已封鎖現場，不過金龍浩入住的是該旅館11樓。

金龍浩生前爭議頗多，曾多次在網路節目《橫豎研究所》爆料藝人的八卦，包括韓藝瑟的男友當過牛郎，氣得韓藝瑟揚言提告，但金龍浩沒在怕，繼續爆料全智賢豪門婚觸礁，對此，全智賢屬經紀公司表示傳聞為假，不排除走法律途徑，全智賢丈夫崔俊赫也親上火線澄清。金龍浩也得罪過YG娛樂、韓知名主持人朴修弘，吃上許多官司。

不僅如此，金龍浩2019 年7月涉嫌在釜山海雲台一家餐廳強行猥褻女性，昨（11日）判決出爐，金龍浩被釜山地方法院東部分院判處有期徒刑八個月、緩刑兩年；另外，金龍浩本月7日傳出拿著爆料內容，向多位名人勒索2億元韓幣（約532萬元新台幣），因此吃上官司，已準備進行羈押前的審訊。

金龍浩想不開的原因，可從YT留下的48分鐘影片得知。他在片中表示，為了強行猥褻罪來釜山，也首次參加影展，他自認無過錯，所以收到判決後感到荒謬又低落；金龍浩並提到，自己的職業被很多人批評，但他純粹努力工作罷了。

金龍浩還表示，他雖然能承受外界的指責，但無法忍受家人遭波及，所以決定登出地球，降低家人受到的傷害，「這就是為何我決定要消失。」目前金龍浩的遺言影片已強制轉為私人。

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