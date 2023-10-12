台中56歲王先生長期酗酒且有肝硬化病史，連假期間天天都喝超過10罐啤酒，直到步態不穩、頭暈被家人帶到門診就醫，檢查後發現嚴重低血鈉，血液滲透壓、尿液滲透壓都偏低，如未即時就醫甚至可能出現意識昏迷，醫師也警告務必戒酒，以免危及生命。

亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師、腹膜透析室主任林軒任表示，這名患者幾乎每天喝超過6罐以上啤酒，且由於酒醉，常常忘了吃正餐，中秋及國慶連假更是天天「無限暢飲」，直到就醫檢查，發現已經是嚴重低血鈉症(116 mEq／L)，進一步檢查發現，血液滲透壓及尿液滲透壓都偏低，綜合酗酒史及生化數據，診斷為「啤酒性低血鈉症(beer potomania)」惹的禍。

林軒任指出，鈉離子是人體重要的電解質，對於神經和肌肉系統的運作非常重要，一旦發生過高或過低，都會產生重大影響，而低血鈉者（＜125mEq／L) 往往會有頭暈、噁心嘔吐或是肌肉無力等症狀，嚴重者甚至會出現意識不清或昏迷，至於造成低血鈉的原因非常多，如：心臟衰竭、腎臟病或是肝臟疾病等都有可能。

林軒任強調，其中以「啤酒性低血鈉症」是特別但不少見的原因，根據統計，住院中有酗酒病史的患者約有17.3％可能會有啤酒性低血鈉症，致病原因主要是長期大量攝取啤酒或其他低鈉飲料，加上啤酒中的酒精具有利尿效應，在初期幾天會出現大量利尿效果，導致患者尿量暴增。

林軒任也提醒，啤酒常被視為高卡路里飲料，酗酒者甚至會偏好啤酒作為營養來源，而忽視其他更營養豐富的食物，導致腎臟中的抗利尿激素(ADH)被壓抑，尿中滲透壓急劇下降，但鈉離子依然攝取不夠，進一步加重低血鈉的形成，而啤酒性低血鈉症往往需要2-5天以上的時間形成，端看患者酗酒的程度。

林軒任建議，飲酒過量不只會造成肝硬化，也會導致低血鈉症，但因為症狀多以頭暈、走路不穩表現，往往與酒醉後行為相仿，因此常常被忽視，所幸啤酒性低血鈉症的治療相對簡單，給予大量食鹽水治療外，並建議限制水分攝取以及酒類攝取量，通常1至2天內症狀就可改善。