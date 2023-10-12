基隆去年於戶外的國門廣場舉辦的跨年晚會「搖滾基隆城」，因天候不佳，將改為12月23日舉辦耶誕晚會。對此議長童子瑋則認為，歷年的搖滾跨年音樂會有基隆的特色，也捧紅許多獨立樂團，希望還是能繼續籌辦。（徐佑昇攝）

基隆市今年將不辦理跨年晚會，引起正反意見，有民眾認為雖然天氣不好，但煙火也很精彩；也有民眾認為改在室內辦就不會受氣候影響。基隆市長謝國樑12日表示，今年將於12月23日改在市立體育館室內辦理耶誕晚會，不用怕去年的狂風暴雨，謝並透露，晚會將會有基隆史上最強卡司，請大家期待。

謝國樑指出，今年將會在市立體育館辦室內的耶誕晚會，並提及去年的跨年晚會「狂風暴雨，太辛苦了」因此他決定今年不在戶外辦跨年，改在市立體育館辦耶誕晚會，「也是跨年，只是用耶誕來舉辦」。

但消息一出，就有不少網友在社群留言，認為基隆沒有自己的跨年很可惜，認為每年都會參加基隆的搖滾跨年，雖然沒有台北強大卡司，但獨立樂團在海港演出，也有基隆在地特色。不過也有民眾認為，確實歷年的跨年晚會天氣都不好，換形式改在室內也不錯。

謝國樑12日受訪說，因為台北101跨年晚會、新北市歡樂耶誕城等都有一定的特色，他也希望基隆能挑一天，不在耶誕節、也不在跨年得31日辦屬於基隆自己的活動，而決定12月23日在市立體育館室內空間舉辦耶誕晚會。

謝國樑也透露，過一陣子大家就會知道，這場耶誕晚會將會是基隆史上晚會卡司中最強的，而他不希望表演者受狂風暴雨影響，所以改在室內舉辦。基隆會好好的來辦一場前所未有的耶誕晚會，活動會非常的精采，希望能讓外地民眾也慕名而來。

但議長童子瑋則認為，基隆往年在碼頭邊舉辦搖滾跨年晚會，中培養了許多獨立樂團，具有指標性意義，像是現在很紅的團體「告五人」也是從這邊發跡，具有指標性意義，他希望搖滾跨年晚會能夠繼續辦下去。

童子瑋表示，基隆過去是在西二、西三碼頭辦跨年，他認為每個城市的跨年晚會都要發展出自己特色，基隆的特色就是海洋、獨立樂團，對城市行銷會有很大幫助。