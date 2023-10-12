巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）近日攻擊以色列，雙方爆發衝突。洛杉磯本週已經有多處示威，猶太人社區號召各界一起聲援以色列，對恐怖主義發出抗議。

繼10日在洛杉磯市中心街道大規模示威，今天晚間在曼哈頓海灘（Manhattan Beach）的夕陽餘暉下，數百人集結，手持燭光和以色列國旗，唱著國歌及傳統歌謠為以色列祈福，哀悼亡者，也對恐怖攻擊表達抗議。

曼哈頓海灘的居民、42歲的嘉寶麗（Davina Jaboury）身兼律師與母親身分，與家人一起參與這場燭光晚會。她向中央社記者表示：「我們希望傳遞愛、光明與和平，但同時也要提醒世人，不應該容忍這樣的行徑。」

嘉寶麗表示，這幾天透過電視看到以色列的狀況，所有人一開始感到非常震驚、難過，後來得知更多細節則是覺得厭惡與恐懼。

她說：「這大概是有史以來，發生在無辜百姓身上，最惡劣的行徑之一，甚至令人難以啟齒。任何人都不應該經歷這種野蠻而慘無人道的對待。」

她認為，美國與國際社會應團結起來，對抗恐怖主義，「如果我們不制止，這將會蔓延到其他的民主國家」。

對於台灣面臨中國武力威脅，嘉寶麗認為：「你們必須捍衛你們的自由，團結一致，為了自由挺身而出，為自由而奮鬥，像這樣受到壓迫從來都是不對的事。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯7日從加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動攻擊。以國在8日宣戰，空襲加薩走廊。到12日衝突進入第6天，雙方死亡人數都上千人。

這一波以巴衝突爆發以來，美國總統拜登、聯邦眾議院外交委員會兩黨領袖，社會各界陸續發聲支持以色列，譴責恐怖主義。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）7日發表聲明：「我加入全國各地行列，譴責這一次對以色列的恐怖攻擊。以色列之外，洛杉磯地區為第2多的猶太人口居住地。許多家庭正焦慮關注事態發展。我的心與這些家庭同在，洛杉磯人與他們站在一起。」