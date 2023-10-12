綠委林俊憲11日緊咬國造潛艦案不放，稱國民黨立委馬文君說謊把潛艦廠商GL說成是雜貨店，事後狡辯是「Google到的」。對此，馬文君今日給出最新回應，拿三個證據狠狠回擊，其中甚至有前海軍顧問郭璽本人的說法。馬怒轟民進黨以全黨之力，羅織罪名，炮製情節，打自己一人。

馬文君在臉書發文提到，上週總質詢，自己當面請教行政院長陳建仁與國防部長邱國正，得標潛艦國造第一階段的GL公司，前身竟然是賣菸草飲料，2016年歇業，2017年復業才48天，就閃電接到替台灣設計潛艦的案子。然而得到的結果是在質詢當下，陳建仁顧左右言他，邱國正也不知如何回答。民進黨立委簡直氣瘋了。

馬文君接著指出，林俊憲當時在交通委員會，聲稱「Google搜尋之後發現，賣菸草飲料的，是英國GL，做潛艦的，是直布羅陀GL，2013年就成立至今」，馬還提到，林俊憲指控她張冠李戴，民進黨中央也開記者會「上車」，批評自己用假資料質詢，製造對立。

馬文君臉書全文。（截取自馬文君臉書）

但針對GL公司的資料，馬文君辯駁，質詢時所引述的資料，來自於新新聞在2018年9月26日刊出的專題報導，並稱潛艦國造當時首度向國人揭露部分資訊，新新聞的資深記者追蹤後，是如此描寫這家直布羅陀GL公司的背景，「這家公司最早註冊於倫敦，從事飲料菸草等零售食品，2016年11月一度因經營不善而倒閉。公司卻於2017年6月『起死回生』，重新設立在伊比利半島的直布羅陀（Gibraltar）」。

馬文君進一步指出，或許林俊憲跟民進黨會辯駁，說媒體報導可能有錯。但馬強調，故事還沒完，這報導經過「法院認證」，當年報導刊出之後，郭璽怒告了撰稿記者、新新聞，後來又加告轉載的風傳媒，認為詆毀他名譽，要求在幾大報道歉，還求償300萬元，「結果郭璽敗訴了」；且根據揭露的裁判書顯示，郭璽的訴狀與當庭陳述，羅列了許多他認為報導不實之處，但就是沒有反駁GL公司前身「賣菸草飲料」，「起死回生」，「快速得標」。

除此之外，馬文君還拿出第三項證據，她以今年10月2日，郭璽參加網路直播節目《觀點芹報站》，在節目進行的第15分13秒到15分26秒之間，主持人黃光芹當著郭璽的面，提及GL是英國註冊，然後歇業，最後復活在直布羅陀。郭璽的回答為「是」。

馬文君最後嘆氣，「行政院長，國防部長，顯然被架空了，一問三不知，就算懷疑黃曙光與郭璽亂搞，也無能為力，甚至還被蒙在鼓裡，應該能監督，該監督的立法委員，只能上網Google。」