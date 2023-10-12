新竹市環保局稽查人員到超派雞排店調查，當場要求業者清理排水溝蓋，清理後的排水溝蓋已相當乾淨。（新竹市環保局提供／陳育賢新竹傳真）

YouTuber「Toyz」日前揭露「超哥」開設的「超派雞排」新竹巨城店員工，疑將廢汙油倒入路邊排水溝，新竹市環保局據報後展開調查，12日公布調查結果，確認該雞排店員工是將「清洗鍋具之廢汙水」倒入排水溝，將依《廢棄物清理法》開罰4800元罰鍰，並已要求業者清理排水溝蓋。

Toyz在本月8日上傳「公審超派的炸雞店」影片，當天他原本是要到超哥新開幕的超派雞排新竹巨城店試吃，但吃到一半發現店內員工抱著鍋子到店旁的巷子中，他上前查看發現水溝蓋上有大片明顯油渣及薯條，因此懷疑是雞排店員工將廢油從排水溝蓋上倒入水溝，此話題也引發雙方隔空交戰。

新竹市環保局指出，據報後已於本月8日下午4時前往超派炸雞新竹巨城店稽查，調查結果為該店人員將清洗鍋具的廢汙水直接倒入店旁排水溝，造成排水溝蓋及周遭地面有油垢汙染，明顯影響環境衛生。

稽查人員在現場已要求業者立即清理水溝，並勸導營業用廢油或廢水，應依正當程序處理，不可直接傾倒入水溝。

環保局將依違反廢棄物清理法第27條第2款規定擬裁處4800元罰鍰，同時告知業者違法事實及要求改善外，環保局會加強巡查，若再有汙染行為，將按日連續處罰，嚴處重罰。