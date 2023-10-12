國內記憶體大廠南亞科曾是華為供應鏈之一，3年前美國擴大對華為制裁後，南亞科已停止供貨給華為。隨著近期Mate 60系列手機爆賣，南亞科透露，有向美方申請DDR4與LP DDR4出貨給華為，但未獲美方許可。美媒日前點名台灣崇越、漢唐、亞翔和矽科宏晟等科技廠協助華為蓋晶圓廠。

南亞科11日舉行法說會，受到認列存貨跌價損失影響，虧損持續擴大，第三季稅後虧損25.05億元，較上季擴大11%，毛利率-25.2%，每股虧損0.81 元，今年前三季每股虧損1.6元。

工商時報報導，DRAM市況慘淡，拖累南亞科營運表現，不過，總經理李培瑛認為，DRAM景氣已經壞很久，目前市場呈現築底狀況，再差機率不大。他預期，大陸手機市場銷售有機會回升，位元出貨量改善，第四季虧損有機會縮小。

李培瑛也提到，針對華為出貨部分，南亞科仍受到限制，雖然有向美方申請DDR4及LP DDR4出貨許可，但未獲美方核准。

快科技報導，消息人士表示，華為目標在2024年出貨6000萬~7000萬支智慧型手機，同時華為已向供應鏈追加足夠數量的訂單，確保2024年全年能夠達標，並較2022年出貨量3000萬支翻倍成長。