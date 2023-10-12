孫協志、天后闆妹、妹妹Shine主持的八大《開箱大學堂》本周以「女人不愛自己誰愛你？」為主題介紹開箱好物，談到近期購入的好物分享，孫協志坦言他網購都以生活用品居多，像是礦泉水、衛生紙、濕紙巾等，前不久才過生日的闆妹，她則甜蜜透露：「送我東西的比較多，因整個月都在收禮物。」也意外抖出老公送給她7位數的生日禮物，讓一旁孫協志聽不下去：「其實大家都一直覺得闆妹好像無時無刻都在炫富，但其實她不是，她最可怕的是炫老公。」還開玩笑問：「有這種老公多好，你們有缺家人嗎？我可以加入你們家嗎？」

剛升級新手爸爸的惟毅，坦言自己的體重難以控制，苦笑說：「大家都說帶小孩會變瘦，哪有！接下來進入小孩的副食品期，我自己是廚師，又喜歡自己弄，所以我覺得減肥應該越來越難了。」另在節目快問快答環節中，對於「杜拜政府為了幫國人減肥，每減重一公斤就會送出一克黃金，相當於台幣1260元」的知識，惟毅不禁自嘲：「那我可以賺很多錢！」孫協志忍不住開玩笑說：「移民到杜拜有什麼條件請告訴我， 我們直接去那，確定成為國民後再開始減肥。」《開箱大學堂》每周五晚間11點在八大綜合台首播。