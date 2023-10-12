大陸國家衛生健康委12日發佈2022年衛生健康事業發展統計公報。在人口發展和婦幼健康方面，該公報統計指出，2022年全大陸的出生人口為956萬人，人口出生率为6.77‰。值得注意的是，與2021年公報統計的出生人口1062萬相比，呈現持續下滑。

其中在2022年出生人口中，屬於家庭一孩佔比不到50％，而二孩占比為38.9％、三孩及以上占比為15％，出生人口性別比為111.1。

據第一財經引述中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬傑在醫藥創新和科技前沿論壇上表示，中國新生兒人口數量近5年內下滑約40％，2022年全國出生人口共956萬人，「預計2023年出生人口數約為700萬至800多萬」。

此外，根據大陸央視報導，統計2022年全大陸的托育服務機構總數為7.57萬家，提供的托位數362.4萬個，全國千人口托位數2.57個。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助和計劃生育家庭特別扶助「兩項制度」共投入資金278億元人民幣，比上年增加37.5億元。