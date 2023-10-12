北投市場原去年啟動整修計畫，預計2024年6月完工，未料施工單位發現建物結構受損，必須拆除重建。民眾黨台北市議員黃瀞瑩表示，中繼市場8、9月動輒高達30度，排隊、吃湯麵都十分痛苦。產發局回應，陸續進行空調優化，明年夏天應可完成，並與專家討論，評估複合式屋頂和增加灑水系統的效益。

黃瀞瑩於議會財政建設部門質詢中指出，北投市場明年將拆除重建，北投中繼市場的滷肉飯、酸菜飯很受歡迎，每到假日、中午美食區都會迎來客滿，但8月22日下午3時前往，美食區高達32度，9月9日正中午則是高達30度，吃熱湯麵是很幸福的事，但遊客卻邊吃麵邊汗如雨下，排隊也十分痛苦。

她說，愈來愈多部落客等前往北投中繼市場介紹美食，不希望因為環境造成民眾體驗感糟糕，除空調外，產發局也應針對屋頂等散熱、節能想辦法。

產發局長陳俊安回覆，這2個月有去北投中繼市場，也有接獲攤商反映空調問題，實際也感受到不同棟間的溫度差異。原舊北投市場只是整修，中繼市場規劃為短中繼，但如今舊北投市場改為整修，中繼市場勢必要變成長中繼市場，因此明年編列3917萬預算做硬體提升，包含之前租用冷氣，往後則會購置新冷氣。

市場處長陳庭輝補充，美食區一定會有熱源，加上今年8、9月很熱，今年10月陸續針對空調優化著手，明年夏天前應該可以完成，併討論做複合式屋頂，也就是在2層屋頂之中保留空間通風，會先找能源相關專家、學者評估，複合式屋頂和增加灑水系統等對於降低溫度的助益。