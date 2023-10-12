吳慷仁在片中飾演啞巴哥哥阿邦。（甲上提供）

陳澤耀則飾演弟弟阿迪。（甲上提供）

金馬影后李心潔首度出任監製、導演王禮霖執導的第一部劇情長片《富都青年》未演先轟動，席捲國際影展9項大獎，更在第60屆金馬獎入圍了7項大獎，飾演兄弟檔的吳慷仁與陳澤耀，獲金馬執委會執行長聞天祥大力讚賞。《富都青年》12日曝光正式海報，吳慷仁、陳澤耀像是遙望著對方，海報文案一句「在這殘酷的世界，至少我還有你」展現兄弟情，十分催淚。

《富都青年》12月1日在台上映，劇情描寫一對沒有公民身份證的兄弟，在富都老社區裡艱難求生，即使面對著殘酷現實，仍然願意為彼此赴湯蹈火。吳慷仁、陳澤耀兩人的精湛演出有望角逐本屆金馬獎影帝及最佳男配角大獎，讓王禮霖說：「還在彩排走戲的時候，兩位主角就深深投入角色情感，一時無法抽離，這是拍攝期間最讓我印象深刻的一幕。」

跨海演出的吳慷仁坦言：「其實有時候拍一部片是個直覺，當那個直覺告訴我，如果我沒參與《富都青年》可能會是我一輩子很大的遺憾，那個原動力就會讓我做出很多改變。」陳澤耀則說：「開拍前哥哥（吳慷仁）有給我打了一劑強心針，對我說：『要演好自己的戲很容易，要讓旁邊的人也演得好是很難的。』就意味著他會願意幫我。心潔姐也是從前置作業就很用心在幫我準備。」