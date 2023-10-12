國防部今天下午發布新聞稿表示，1架美軍P-8A反潛機上午沿台灣海峽中線由南向北飛行，期間國軍綿密掌握周邊海、空域動態，狀況正常。
另外，國防部上午發布新聞稿表示，統計自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機20架次、共艦6艘次，在台海周邊活動。
國防部指出，其中逾越海峽中線及侵擾西南及北部空域共14架次，分別是1架次TB-001無人機、4架次蘇愷30戰機、4架次殲10戰機、1架次運9通信對抗機、4架次殲16戰機。
國防部今天下午發布新聞稿表示，1架美軍P-8A反潛機上午沿台灣海峽中線由南向北飛行，期間國軍綿密掌握周邊海、空域動態，狀況正常。
另外，國防部上午發布新聞稿表示，統計自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機20架次、共艦6艘次，在台海周邊活動。
國防部指出，其中逾越海峽中線及侵擾西南及北部空域共14架次，分別是1架次TB-001無人機、4架次蘇愷30戰機、4架次殲10戰機、1架次運9通信對抗機、4架次殲16戰機。
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