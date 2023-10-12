桃園市大園區一名82歲余姓老翁，昨天（11日）下午到竹圍漁港散步，返家時卻忘了自己的住家地址，無法搭乘計程車，在路上不停徘徊，民眾發現後報警求助，員警利用老翁手上的愛心手鍊查出其身分，通知家屬將老翁接回家團圓。

大園分局竹圍派出所於接獲民眾報案，稱有一名老翁在竹圍漁港內不停徘徊疑似迷路，請警方到場協助。警員洪毅丞、黃浩宸前往查看，發現該名老翁神情疲憊呆坐在小吃店裡，員警上前關懷詢問，但因老翁有失智情形，不記得自己的年籍資料，員警見老翁精神不繼，便先將他帶返所休息。

員警隨後在老翁的手腕發現一條愛心手鍊，上面刻有老翁的姓名及一組手機號碼，員警利用該組號碼聯繫上老翁的兒子，請他前來派出所接人，老翁兒子趕至派出所看見父親平安無事，總算鬆了一口氣，不斷向員警道謝。

老翁兒子表示，父親年紀大有輕微失智情形，偶爾會趁家人上班時自己出門散步，但都是在住家附近走走，沒想到這次竟然會獨自搭車到竹圍漁港，幸好有員警的熱心幫忙，才讓父親可以平安返家，以後會更加注意父親的狀況，非常感謝警方的幫忙。