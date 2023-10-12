金大第三屆樂齡大學學生中年紀最長的是高齡85歲的阿嬤陳金蘭，即使戴著助聽器也要開心入學。(于家麒攝)

國立金門大學第三屆樂齡大學今(12)日上午於該校陳開蓉演講廳舉行開學典禮，在全體學生合唱鄧麗君經典名曲「我只在乎你」歌聲中揭開學期序幕。據校方指出，今年共招收2班計有62名樂齡學員，男女生比例約為1：13，年紀最輕的是符合入學門檻的55歲、最長的則為高齡85歲的阿嬤，即使聽力退化戴著助聽器也要開心入學，實為「活到老、學到老」的最佳榜樣。

校長陳建民表示，開辦樂齡大學就是要建立金門幸福島，樂齡大學與高齡照護為該校發展特色項目之一，藉此提供長輩們一圓大學夢想的管道。陳建民同時也要求各行政與教學單位進行協調整合，全力為高齡者量身打造一系列輕鬆愉快的課程，透過互動、運用動靜交替之實作課程，鼓勵高齡者探索生活美學的知能。

上午的開學典禮中，校方並邀請進修部企管系三年級「學長」金門宏玻陶瓷公司董事長顏達仁分享學習經驗。已高齡83歲的顏達仁說，大學生活是一段充滿機會和挑戰的旅程，大家將開始面對各種知識學習、社交上和生活上的新挑戰，不必恐懼，而是要抱著樂觀的態度，勇敢地面對這些挑戰，而每一個挑戰都是一個機會，是一個能夠讓自己成長和發展的機會。

顏達仁也運用他在金大三年中所學的國畫技巧，在自家公司所產的瓷瓶上畫上「玉兔吉祥」，再經燒製、罐裝而成的「超限量」金門高粱紀念酒，贈予校長陳建民留念，獲得在場樂齡學弟妹們如雷的掌聲，也期勉自己能像這位「大學長」一樣學有所成。

此屆金大樂齡大學中年紀最長的是已高齡85歲的阿嬤陳金蘭，在孫子的鼓勵下毅然而然報名入學，要彌補幼時失學的遺憾。她說，自己年幼時因家庭因素只念到國小4年級就輟學了，相當惋惜，每當看到有親朋好友頭戴博士帽所拍的照片，心中總是感慨萬千；如今雖已當了阿嬤，聽力也退化成重聽，但有上大學的機會，就算帶著剛配好4天、還在適應中的助聽器也要開心來上學，一圓大學生的夢想。

金大指出，為期1年的樂齡課程安排，含括金門島嶼文化、生活新知、健康休閒與專業智能等四大面向，開設有「漿板運動」、「歌劇欣賞」、「木球」、「樂齡生活實用手機app」、「中醫養生保健」、「肌力訓練」、「生活瑜珈」、「佛系投資」、「金門歷史古蹟走讀、文化尋訪課程」等一系列精采課程；上課時間從今年10月5日至明年6月16日止，共計兩學期36週。在開學典禮中，校方也特別為新生準備「幸福袋」，內裝新生T恤、筆記本、文具等用品，讓大家都能開心的展開大一新鮮人的精彩大學生活。