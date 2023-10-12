今年ETF市場熱度，以00929聲量最高，買氣也最強，規模及受益人數成長已成為周冠軍及月冠軍常客。CMoney數據顯示(截至10月10日)，國內ETF上周淨申購總計381.4億元，復華台灣科技優息(00929)以52.9億元遙遙領先，其次分別為元大投資級公司債(00720B)的45.3億元，及元大美債20年(00679B)的40.7億元。

存股族大搶甜蜜價，湧入月配息及債券ETF

資料來源：CMoney 2023/10/10

受益人數方面，ETF上周共增加69,393人，僅兩檔超過萬人，00929依然領先群雄，新增15,127人，位居市場第一名，等於每5人，就有1人買00929；其次為國泰台灣領袖50(00922)增加10,111人。

八大官股抱緊00929，連續13周買超冠軍顯真心

事實上，00929自從6月9日上市後，買氣一路竄升，掛牌17週以來，有11週增長人數為全市場ETF冠軍；同時也是八大官股心頭最愛，已經蟬聯13週股票型ETF買超金額第一名。近5日成交均量更高達96,248張，位居原型ETF冠軍。

即使除息過後的淡季，亦或台股跌了，市場冷颼颼，00929買氣也從未熄火，舉例來說，全球股市9月底受到美債殖利率及美元指數雙雙上揚，以及美國政府關門危機、美國汽車業罷工風波等諸多利空因素影響，市場表現承壓。不過00929仍能繼續火，單周申購金額及受益人數依然增加50億元、18,545人，排行市場第一名。

9月份高股息ETF績效仍由00929蟬聯冠軍

分析00929買氣絲毫未受影響，除了月配息及快速填息吸睛之外，逆勢抗跌也是主要原因之一。9月股市遭遇逆風之際，00929報酬率依然達3.7%，連續兩個月拿下單月含息報酬冠軍之榮耀，此表現乃是受惠於成分股次產業表現相對強勢。

高股息ETF 績效/申贖排行榜

資料來源：CMoney,各投信官網 統計至2023/9/28 ( 00932-兆豐永續高息等權，掛牌日為2023/9/1，00930-永豐ESG低碳高息掛牌日為2023/7/13，報酬自掛牌日起進行計算)

觀察9月科技類股表現，電腦周邊設備族群跌幅近6%，居各產業之末；半導體跌約3.3%，比加權報酬指數跌幅1.48%還重，然而電子通路族群大漲13%，居各產業之冠，因而帶動00929表現。

資料來源：復華投信 CMoney ，資料日期：2023/10/02

進一步分析00929成分股表現，上漲動能主要來自IC設計、封測、通路、零組件，又以華通漲幅最高，為20.7%，其餘精成科、致新、健鼎、至上等個股，漲幅介於10%~16%之間。

00929成分股表現

資料來源：CMoney，資料日期：2023/10/02

由於00929是台灣人最愛的高股息類型的ETF，已經連續4個月穩定配息0.11元，同時以目前官網已公告的收益平準金還有0.91元來試算，一直到年底應可持續配出0.11元。而且，00929手上一籃子電子股可望透過台股第四季將迎來「選舉牛肉」利多，搭配外資及融券空單回補，作多行情有機會逐步增溫，更有著滿好的漲勢。雖然00929聚焦全科技股，但它以5大基本面篩選成分股，可以汰弱留強，同時剔除景氣循環股與飆股，因此，即使市場震盪修正，存股族仍用實際交易量，聰明的掌握科技股投資契機。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。