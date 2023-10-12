新北市三芝區著名景點源興居是已故李登輝前總統故居，傳統式閩南三合院建築保存完整，卻因年久失修成危樓。新北市文化局多次開會欲登錄成為歷史建築，因所有權人太多都失敗。新北市議員鄭宇恩為此要文化局加速，希望在一年內能看到結果。

鄭宇恩日前質詢時，提到李登輝故居源興居是很重要的文化資產，卻至今未登錄歷史建築，不受文資法補助，公部門亦無法介入保護，只得任由它荒廢，而文化局多次辦理文資審查都有討論到源興居，皆因所有權人太多而沒有結果，盼「市府可以主動整合，所有權人只是要件之一，應和李登輝基金會討論、合作」。

文化局回應，源興居一直在列冊追蹤的名單上，所有權人太多的問題也曾多次和李登輝基金會協調過，雖然目前沒有結果，但仍會持續積極接洽，最後承諾鄭宇恩一年內會給大致方向、積極辦理相關事宜。

源興居舊稱王厝營，是李登輝十歲以前的故居，因李登輝聲名大噪，建築風格是傳統式閩南三合院，採用黑瓦磚牆，非常具有當地特色，但因年久失修，已有部分屋頂坍崩，目前僅大廳開放遊客進行參觀。