由劇場導演楊景翔和台北電影獎最佳編劇吳瑾蓉領軍執導的《單身租隊友》舞台劇，描述三位同住屋簷下的室友如何相互扶持包容，攜手度過各種愛情、親情與人生課題的喜劇，這回重演，金鐘獎得主Lulu黃路梓茵也將首度挑大樑演出舞台劇。

Lulu黃路梓茵在劇中飾演追求經濟獨立，兼差不斷卻遇到軟飯男的斜槓青年，演員程鈺婷則是呈現40歲未婚女子的婚育焦慮，放棄在愛情上尋找安定，轉而將目光投入房地產。演員又仁則詮釋社會帶給同性戀者的枷鎖及搖擺於出櫃與不出櫃間，和追求愛情時的無畏及膽怯。

2019年中型舞台劇年度銷售冠軍《單身租隊友》在上演時吸引2萬名觀眾進場朝聖，口碑加演場不斷，但因疫情封閉，劇組暫停實體演出。三年的沈寂不僅沒有澆熄劇組與戲迷的熱情，更茁壯了其創作能量與期待。《單身租隊友1》將於10月27日至29日、《單身租隊友2》於11月3日至5日在台北表演藝術中心登場。