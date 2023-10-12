台北市政府12日宣布，懸缺至今的第3副秘書長一職，由現任財政局局長游適銘（圖）出任；財政局長一職則由副局長胡曉嵐升任。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

台北市政府12日宣布，原任「最年輕副發言人」一職的蕭羽耘轉任市長室主任研究員，副發言人一職由林奕華副市長辦公室研究員郭音蘭（圖）接任。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

蔣萬安市府上任至今近10個月，12日下午再度傳出人事異動。原本兼任觀傳局長的副秘書長王秋冬，將專任觀傳局長一職，原副秘書長一職由曾任教育部體育署副署長的林哲宏接任；另一職懸缺的第3副秘書長的職缺，則由現任財政局局長游適銘博士出任。此外原任「最年輕副發言人」一職的蕭羽耘轉任市長室主任研究員，副發言人一職由林奕華副市長辦公室研究員郭音蘭接任。

台北市政府今（12）日發布兩位新任副秘書長的人事任命。在原任副秘書長的王秋冬轉任觀光傳播局局長後，副秘書長一職分別由曾任教育部體育署副署長的林哲宏博士，以及現任財政局局長游適銘博士出任，財政局副局長胡曉嵐則升任財政局局長。

此外，北市府現任副發言人蕭羽耘，將轉任市長室主任研究員，襄助綜理市長室各項業務；林奕華副市長辦公室研究員郭音蘭將接任副發言人。郭音蘭過去曾於新北市政府、立法委員國會辦公室任職，並曾任國民黨副發言人；在進入北市府後，協助跨局處溝通及府會聯絡，未來將以副發言人角色，協助強化市政溝通。

新任副秘書長林哲宏是台北市立大學體育學博士，現任台北市立大學兼任助理教授、中華奧會顧問，曾任教育部體育署副署長，行政歷練豐富。北市府將借重他完整的行政經驗與溝通協調能力，整合跨局處業務，推動市政。

接任副秘書長的游適銘，是國立政治大學地政學系博士，於財政局局長任內，游局長率全國之先，推出「視訊租賃服務雲」及「視覺化地段率查詢系統」兩大便民智慧服務，游適銘也在任內成功推動時隔兩年多後的首度實質減債、協助北市府還債92億，未來將綜合行政歷練，發揮績優效能，協助市政健全發展。