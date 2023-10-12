新竹1間環保科技公司2020年10月受日本知名連鎖眼鏡品牌委託，銷毀過季眼鏡496箱，不料業者卻將40箱轉售給王姓女子，王女又轉售12箱給李姓直播主。眼鏡業者發現後提告，環保公司53歲負責人遭桃園地檢署依詐欺、侵占罪起訴。

桃園地檢署調查，53歲陳姓男子是環保科技公司負責人，2020年10月受日本知名品牌眼鏡委託，要銷毀過季眼鏡496箱，共5.3萬支。不料他卻在報告書作假，2020年10月27日在清運報告書上登記「完成時間是2020年10月27日，並說明載運清除、噴漆毀損外觀」等內容，公司承辦人為此給付銷毀報酬6.3萬元。

陳再將眼鏡以每支100、200元價格賣給王姓女子，輾轉賣給李姓直播主，李女當時在直播販售眼鏡，眼鏡公司員工發現後購買眼鏡，並比對型號，發現真的是自家眼鏡，且已經委託環保科技公司銷毀，為此提告。

檢方認為，陳男行為涉犯詐欺取財罪、侵占罪，犯罪所得6.3萬及眼鏡40箱也請法院宣告沒收。