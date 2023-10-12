周四泛歐Stoxx 600指數早盤繼續上漲1.61點或0.36%，為454.77點，礦業股和汽車股引領大盤上漲。

周三華爾街股市收高，此前聯準會公布會議紀要，透露出政策官員的謹慎態度，並協助市場點燃利率維持穩定的希望。

目前市場皆密切關注周四稍晚即將公布的美國通膨資料，市場預計為4.1%。

中國股市今天也上漲；此前中國一個國有基金宣布，增持中國大型銀行股份。

儘管宣布了320億瑞典克朗(約29億美元)的資產減值，愛立信仍上漲1.3%。

全球最大廣告集團陽獅廣告(Publicis)上調了2023年銷售和獲利率預期，隨後該法國公司股價上漲3.7%。

英國的餐飲集團(Restaurant Group)大漲37%；此前阿波羅全球(Apollo Global)擁有的一家公司宣布，以5.06億英鎊的現金收購知名Wagamama餐廳的母公司、餐飲集團。