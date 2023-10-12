宏碁業務動能在9月及第三季持續成長，9月自結合併營收新台幣280.65億元，月增29.4%；第三季自結合併營收新台幣674.75億元，年增4.0%、季增15.8%。9月份營運亮點包括：筆記型電腦產品營收月增31.3%，電競產品營收月增45.0%。

宏碁第三季營運亮點包括：筆記型電腦產品營收季增19.4%，桌上型電腦產品營收季增27.8%，Vero環保產品營收季增28.2%，電競產品營收季增29.7%。

宏碁多重事業引擎策略持續創造成長高峰，11家上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司均已公告9月份及第三季營收，非電腦及顯示器事業佔第三季營收24.2%。其他孵化中的事業亮點包括：安圖斯科技公司第三季營收季增39.1%，宏碁智新公司第三季營收季增12.3%。

宏碁積極研發創新產品，輕薄、電競筆電、教育及商用系列組合多樣化，無論在尺寸、規格或外型上，皆能滿足消費者在娛樂或工作上的需求；旗下Aspire系列無論在筆電或桌機上都深受消費者喜愛，在美國亞馬遜會員日的銷售成功，亦同步推動宏碁品牌在美國的銷售力道。